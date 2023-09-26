وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يزور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

زار وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار السيد فهد عبد العزيز الجارالله ويرافقه العضو المنتدب في الهيئة غانم الغنيمان المقر الرئيسي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة، والتقى الجارالله بالرئيس التنفيذي الجديد لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم وهنأه على توليه هذا المنصب وتمنى له التوفيق، ومن ناحيته قدم المخيزيم لمعالي الوزير والعضو المنتدب عرضا ضم آخر مستجدات الهيكلة الاستراتيجية للمكتب التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وسياسة الاستثمار، واستراتيجية توزيع الأصول التي يتبعها المكتب.

كما التقى الجارالله خلال زيارته بالموظفين الكويتيين العاملين في المكتب واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم لتطوير وتحسين بيئة عملهم.

وأثناء اللقاء، أكد الجارالله على أهمية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وأثنى على الدور الذي يقوم به في إدارة وتنمية جزء كبير من أصول وأموال الهيئة العامة للاستثمار وأهمية دوره في تعزيز العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة.