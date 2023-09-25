“المالية” تؤكد عزل أنظمتها عن أنظمة الجهات الحكومية منذ اليوم الاول للهجمة السيبرانية

“المالية” تؤكد عزل أنظمتها عن أنظمة الجهات الحكومية منذ اليوم الاول للهجمة السيبرانية

أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين أنه تم عزل أنظمتها عن بقية أنظمة الجهات الحكومية منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية وأنها قامت بتشكيل فريق فني من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن (المالية) استعانت بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية مبينة أن الشركة تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية التي تمت في 18 سبتمبر الحالي.

وأشارت إلى أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة موضحة أن المعاملات المالية في جميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.

وأشادت بالجهود الوطنية للفريق الفني والعاملين في الوزارة الذين واصلوا العمل منذ الساعات الأولى للهجمة السيبرانية على مدار الساعة وحتى الوقت الحالي.

وحثت الوزارة المهتمين بأخذ اخبارها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) ومن المصادر الموثوقة مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يروج اخبارا غير صحيحة.