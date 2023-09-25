الموقوفين

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من 4 أشخاص يمتهن تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب

25 سبتمبر، 2023
0 33 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لكافة أشكال الجريمة وضبط وتضييق الخناق على شبكات النصب والإحتيال من رصد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من مختلف الجنسيات يمتهن تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب.

وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم وتبين قيامهم بتجنيد العمالة الوافدة لشراء حساباتهم البنكية وخطوط هواتف بأسمائهم مقابل مبالغ مالية كما تم ضبط شخص بتهمة ادارة شركة وهمية لانتاج الافلام والمسلسلات بهدف الإحتيال على المواطنين ومسجل بحقه أكثر من 30 قضية نصب واحتيال بمبالغ مالية كبيرة.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال طلب المعلومات والبيانات البنكية والمصرفية، وعدم التجاوب مع المواقع الإلكترونية الغير موثوقة.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
25 سبتمبر، 2023
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الإعلام: الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد

25 سبتمبر، 2023

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

25 سبتمبر، 2023

الوزير الشعلة: المخطط الهيكلي الرابع 2040 يعكس رؤية الدولة في السياسة العمرانية والاقتصادية بالتوازي مع النمو السكاني المستقلبي

25 سبتمبر، 2023

مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا تغير المناخ

25 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى