اليابان توافق على تصنيع وبيع دواء لمرض ألزهايمر الذي طورته إيساي وبيوجين

وافقت وزارة الصحة اليابانية على تصنيع وبيع دواء لمرض ألزهايمر الذي طورته شركة الأدوية اليابانية “إيساي” والأمريكية “بيوجين”.

وسيكون الدواء الجديد المعروف كيميائيًا باسم “Iecanemab” الأول في اليابان الذي يعالج السبب الأساسي لمرض ألزهايمر ويبطئ تطور أعراضه.

ويأتي هذا التطور بعدما أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالموافقة على الدواء في أغسطس، تلتها صدور موافقة قياسية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يوليو.

وفي أغسطس، قال أحد المديرين التنفيذيين لدى “إيساي” إن الشركة تتوقع بدء تسويق العقار في اليابان في غضون 60 يومًا.