صورة أرشيفية

اليابان توافق على تصنيع وبيع دواء لمرض ألزهايمر الذي طورته إيساي وبيوجين

25 سبتمبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

وافقت وزارة الصحة اليابانية على تصنيع وبيع دواء لمرض ألزهايمر الذي طورته شركة الأدوية اليابانية “إيساي” والأمريكية “بيوجين”.

وسيكون الدواء الجديد المعروف كيميائيًا باسم “Iecanemab” الأول في اليابان الذي يعالج السبب الأساسي لمرض ألزهايمر ويبطئ تطور أعراضه.

ويأتي هذا التطور بعدما أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالموافقة على الدواء في أغسطس، تلتها صدور موافقة قياسية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يوليو.

وفي أغسطس، قال أحد المديرين التنفيذيين لدى “إيساي” إن الشركة تتوقع بدء تسويق العقار في اليابان في غضون 60 يومًا.

المصدر
أرقام
الوسوم
25 سبتمبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

شباك التذاكر في أميركا الشمالية يسجّل أدنى مستوى له لهذا العام

25 سبتمبر، 2023

مؤلف “غايم أوف ثرونز” وكتّاب آخرون يقاضون “أوبن إيه آي” مبتكرة “تشات جي بي تي”

21 سبتمبر، 2023

عدسة البيئة: الكويت من أهم الدول التي تمر بها الطيور المهاجرة خصوصا العقبان والنسور

19 سبتمبر، 2023

“زين” تُسهم بتخريج دفعة جديدة من المُبرمجين الكويتيين الواعدين

18 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى