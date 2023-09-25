جامعة عبدالله السالم استقبلت الدفعة الأولى من طلبتها في العام الجامعي 2024/2023

جامعة عبدالله السالم استقبلت الدفعة الأولى من طلبتها في العام الجامعي 2024/2023

استقبلت جامعة عبدالله السالم الدفعة الأولى من طلبتها المستجدين في مختلف البرامج الأكاديمية والبالغ عددهم 605 طلاب وطالبات في العام الجامعي 2023/2024 في الحرم الجامعي بمنطقة الخالدية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن يوم أمس الأحد كان أول يوم دراسي للطلاب والطالبات في وقت أنهت الجامعة كل الاستعدادات اللازمة لبدء العام الجامعي الذي يعتبر انطلاقة تاريخية للجامعة بدخولها مرحلة التشغيل الفعلي وانتظام الطلبة في الدراسة.

وبينت أن الجامعة استكملت كل الجوانب الأكاديمية وتهيئة القاعات الدراسية لضمان توفير البيئة التعليمية الملائمة لتهيئة الطلبة لتجربة جامعية فريدة.

وأضافت أن أعضاء المجلس التأسيسي للجامعة قاموا بجولة تفقدية للقاعات الدراسية للاطلاع على تجهيزات استقبال الطلبة والاطمئنان على سلامة سير العملية التعليمية مؤكدة دعمها ورعايتها لأبنائها الطلبة.

ودعت الجامعة الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الجامعية المعمول بها والتقيد باللوائح الطلابية التي ستعود بالنفع عليهم في مسيرتهم الدراسية ليخوضوا مسيرة تعليمية وسط أجواء أكاديمية متميزة متمنية استفادة جميع الطلبة من هذه التجربة الغنية.

طلبة و طالبات جامعة عبدالله السالم ال605 يدشنون عامهم الدراسي في مختلف البرامج الأكاديمية