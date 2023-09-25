دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الاثنين إن الوزارة وإذ تحذر من تكرار مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تأجيج لمشاعر المسلمين وتساهم في نشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكدت الوزارة مجددا على أهمية تعاون كافة الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية.