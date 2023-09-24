البلدية: نشكر وزارة الدفاع لدعمها اللوجستي لفرق النظافة برفع المعدات الثقيلة في ساحات صناعية الفحيحيل

اعلنت ادارة العلاقات العامة أن ادارة نظافة محافظة الاحمدي نفذت حملة تنظيف واسعة على الساحات في صناعية منطقة الفحيحيل على مدى الاسبوعين الماضيين فيما يخص الشاحنات والمعدات الثقيلة المخالفة بعد الاستعانة بآليات وزارة الدفاع والتعاون مع وزارة الداخلية لرفعها من قبل الفريق الرقابي في بلدية محافظة الاحمدي .

وقال مدير ادارة نظافة في المحافظة نواف ضحوي ان الحملة جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة واشراف ومتابعة من قبل مدير عام البلدية بالتكليف المهندس سعود الدبوس لتشمل عدد من تجمعات المعدات الثقيلة والشاحنات في الساحات .

وقد قام الفريق الرقابي المختص بإزالة تلك المعدات ورفع الشاحنات بالتعاون مع وزارة الدفاع التي قدمت دعم لوجستي عن طريق آلياتها لرفع المعدات الثقيلة المخالفة .

وبين أن حصيلة الحملة الميدانية رفع 30 معدة ثقيلة وسيارات مهملة و تحرير 16 مخالفة نظافة عامة و إشغالات طرق ووضع 61 ملصق للسيارات المهملة وسيتم رفعها بعد الانتهاء من المدة القانونية الى جانب مشاركة 60 عامل نظافة بأعمال تنظيف الموقع بالكامل بالاستعانة بآليات البلدية حمولة 7 نساف و 3 هاف لوري و مؤكدا استمرار حملات النظافة الميدانية .

ودعا اصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة والسيارات المهملة والسكراب بالتعاون مع فرق البلدية بالالتزام بعدم وقوف هذه الشاحنات في الساحات الغير مسموح بها الوقوف تجنبًا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .