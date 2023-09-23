“القلب الكويتية” تحتفل بيوم القلب العالمي بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب 28 الجاري

تحتفل جمعية القلب الكويتية بيوم القلب العالمي 28 الجاري ولمدة أسبوع كامل بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب في أسواق الكويت تزامنا مع اليوم العالمي للقلب وتستمر الفعاليات حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وقال أمين عام الجمعية الدكتور راشد العويش في تصريح صحفي اليوم السبت ان الاحتفال يحمل شعار (استخدم القلب لمعرفة القلب) ليكون عنوان فعالية هذا العام وهو الشعار الذي وضعه الاتحاد العالمي للقلب ليوم القلب العالمي 2023.

ولفت الى انه ستجرى خلال فعاليات الاحتفال فحوصات طبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم وقياس ضغط الدم والوزن والطول لتقدير كتلة الجسم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن.

وأضاف أن الفعاليات تهدف إلى التوعية والإرشاد بأمراض القلب والأوعية الدموية مبينا أن العناية بالقلب وصحته يجنب الإنسان الكثير من الأخطار التي تتعلق بأمراض القلب.

ونصح العويش بضرورة اهتمام الأشخاص بصحة القلب مبينا أن ممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن التدخين وتناول الطعام الصحي من الضروريات الملحة منوها باعتزاز الجمعية بدورها الوطني المجتمعي في مجال التوعية بأمراض القلب وخطورتها وتنبيه الناس إلى كيفية تجنبها.

وأضاف أن مسيرة الجمعية حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب وعلى مدى ال40 عاما الماضية مشيرا إلى التزام الجمعية بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية.

ولفت العويش إلى أن الجمعية تقوم بذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية داعيا المواطنين والمقيمين للاستفادة من الخدمات التي ستكون ضمن فعاليات الاحتفال مؤكدا استمرار الجمعية بدورها ومسؤولياتها ضمن التزام الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة.