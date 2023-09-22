دوري روشن: النصر يحسم قمته المثيرة مع الاهلي بفضل ثنائيتين رائعتين لرونالدو وتاليسكا

حسم النصر لقاء القمة الذي جمعه بالاهلي الجمعة على ملعب “الاول بارك” في الرياض بالفوز عليه 4-3 في مباراة مثيرة شهدت تسجيل كل من البرازيلي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا ثنائيتين رائعتين في المرحلة السابعة من بطولة السعودية لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده الى 15 نقطة ليرتقي الى المركز الخامس على حساب الاهلي بالذات وبفارق الاهداف عنه وبات يبتعد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة بتحقيقه سبعة انتصارات متتالية، خمسة منها في الدوري واثنان في آسيا، سجل خلالها 27 هدفا ومنيت شباكه بستة اهداف فقط.

وخاض النصر المواجهة المرتقبة منتشيا بعد عودته من طهران بالفوز على برسيبوليس 2-صفر في مستهل مشواره في دوري ابطال اسيا الثلاثاء.

لم يكن دخان المفرقعات النارية قد خمد بعد في ارجاء الملعب عندما افتتح النصر التسجيل اثر تمريرة من السنغالي ساديو مانيه باتجاه رونالدو الذي سار بالكرة وسددها زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس السنغال ادوار مندي (5).

وكاد رونالدو يضيف الهدف الثاني عندما مرر له البرازيلي تاليسكا كرة عرضية متقنة داخل المنطقة تابعها البرتغالي من مسافة قريبة والمرمى مشرع امامه في اسفل القائم (9).

لكن النصر نجح في تعزيز تقدمه عندما مرر المدافع الاسباني ايميريك لابورت كرة رأسية باتجاه تاليسكا عند القائم البعيد ليودعها الاخير براسه ايضا داخل الشباك (17).

بيد ان الاهلي بدأ يدخل اجواء المباراة تدريجيا ونجح في تقليص الفارق عبر لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه مستغلا تمريرة امامية بينية ليشق طريقه نحو المرمى وينفرد بالحارس ويسدد على يساره (30).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة لصالح النصر انبرى لها رونالدو وتصدى لها مندي بصعوبة (45).

وسنحت فرصة للاهلي لادراك التعادل في الوقت محتسب بدل الضائع من الشوط الاول عندما قام لاعب الوسط الاسباني الشاب غابري فيغا بحركة فنية رائعة داخل المنطقة وتخلص من مدافعين قبل ان يمرر باتجاه الفرنسي آلان سان ماكسيمان لكن احد مدافعي النصر تدخل في اللحظة الاخيرة لانقاذ الموقف.

ودفع الاهلي ثمن اضاعة هذه الفرصة غاليا لان النصر نجح في الهجمة التالية في اضافة الهدف الثالث عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة باتجاه تاليسكا فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك معززا تقدم فريقه (45+6).

وفي مطلع الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة تاليسكا لبسام الحريجي انبرى لها بنجاح الجزائري رياض محرز (49).

وبعد ان اضاع مانيه فرصة تسجيل الهداف الرابع اثر انفراد بالمرمى وتسديده الكرة عاليا (51)، قام رونالدو بالمهمة على اكمل وجه عندما وصلته الكرة من تاليسكا فتخلص من احد مدافعي الاهلي بحركة فنية بكعب القدم ليسدد كرة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة في الشباك (52).

وعزز رونالدو بالتالي صدارته لترتيب الهدافين برصيد 9 اهداف ليتقدم بفارق 3 اهداف عن زميله مانيه وقائد الهلال سالم الدوسري، ولكل منهما ستة أهداف.

وحاول الاهلي العودة في النتيجة وسنحت له فرصة عبر رأسية للبرازيلي فيرمينو لكن حارس الهلال التقطها بسهولة (65).

ونجح مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقيقتين مستغلا تمريرة من محرز.

وحمي وطيس اللعبة لا سيما مع احتساب الحكم 10 دقائق كوقت ضائع ورمى الاهلي بكل ثقله للخروج ولو بنقطة من دون جدوى على الرغم من اصابته العارضة.

وفي المباريات الاخرى، فاز الفيحاء على مضيفه الرياض 4-3، والخليج على الاخدود 1-صفر، والوحدة على أبها 4-0.