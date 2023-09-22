الاتحاد الخليجي لكرة القدم

اتحاد كأس الخليج العربي يعتمد تغيير مسماه إلى “الاتحاد الخليجي لكرة القدم” ويحدد ديسمبر 2024 موعدا لإقامة “خليجي 26” في الكويت

22 سبتمبر، 2023
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عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعه الأول في دولة الكويت اليوم الجمعة واعتمد تغيير مسماه إلى (الاتحاد الخليجي لكرة القدم) وحدد شهر ديسمبر 2024 موعدا لانطلاق بطولة (خليجي 26) المقررة في البلاد.

وقال (المكتب التنفيذي) في بيان صحفي إن الاجتماع ناقش استحداث بطولات جديدة للفئات السنية على أن يتم عمل دراسة من قبل لجنة المسابقات بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لإقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن الاجتماع شهد استعراض التقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة التفقدية جاسم الرميحي حول الزيارة إلى دولة الكويت للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية والفنادق لاستضافة البطولة الخليجية.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2023
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