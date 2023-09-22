سمو ولي العهد يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع بكين بحضور الرئيس الصيني

سمو ولي العهد يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع بكين بحضور الرئيس الصيني

بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تم في (دار ضيافة) في منطقة (البحيرة الغربية) “شي هو” بمدينة هانغشتو الصينية عصر اليوم الجمعة عقد مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وهي كما يلي:

أولا: بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024 – 2028 وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي.

ثانيا: مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ثالثا: مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

رابعا: مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

خامسا: مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير وقعها من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ومن الجانب الصيني وزير النقل لي شياو بنغ.

سادسا: مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

سابعا: مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني وقعها من الجانب الكويتي وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح عبدالله الرقبة وعن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله.