رئيس برلمان العراق يبحث مع وفد نيابي كويتي اهمية احترام الاتفاقيات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي مع وفد من مجلس الامة الكويتي برئاسة النائب فهد بن جامع اليوم الخميس التأكيد على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين.

وذكر مجلس النواب العراقي في بيان ان الطرفين اكدا كذلك ضرورة احترام تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة.

وأشار إلى أن اللقاء بحث كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تعزيز التعاون والتواصل بين مجلس النواب العراقي ومجلس الامة وتفعيل لجان الصداقة واستمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية ازاء قضايا المنطقة.

وشارك مجلس الأمة الكويتي أمس في أعمال الدورة ال32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة العراقية بغداد بوفد برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع.