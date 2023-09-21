نائب وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سبل التعاون مع دولة الكويت

نائب وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سبل التعاون مع دولة الكويت

التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وذلك على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية في بيان لها انه تم خلال اللقاء بحث السبل الممكنة لتسريع وتيرة التعاون ما بين دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال بناء القدرات لعناصر جهات الإختصاص الكويتية.