النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يوجه بمنح 8686 عسكرياً وسام الدفاع الوطني و1690 عسكرياً وسام الواجب العسكري

21 سبتمبر، 2023
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أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته بالعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة بمنح (8686) عسكرياً وسام الدفاع الوطني و(1690) عسكرياً وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الأمر.

وتأتي توجيهات الوزير إنطلاقاً من إهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية وحرصاً منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 سبتمبر، 2023
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