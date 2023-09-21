وزير الداخلية يوجه بمنح 8686 عسكرياً وسام الدفاع الوطني و1690 عسكرياً وسام الواجب العسكري

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته بالعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة بمنح (8686) عسكرياً وسام الدفاع الوطني و(1690) عسكرياً وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الأمر.

وتأتي توجيهات الوزير إنطلاقاً من إهتمام القيادة السياسة بشأن أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية وحرصاً منها على تحقيق العدل والمساواة في ما بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.