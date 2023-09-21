نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال لقائه منسق الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك

نائب وزير الخارجية يلتقي منسق الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي

21 سبتمبر، 2023
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التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح امس الأربعاء منسق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك وذلك على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية في بيان لها ان اللقاء بحث الآراء حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة الى مناقشة آخر التطورات ذات الصله بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.

المصدر
كونا
الوسوم
21 سبتمبر، 2023
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