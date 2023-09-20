ولي العهد السعودي: قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

ولي العهد السعودي: قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تريد من إيران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي.

وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة مع “فوكس نيوز”، اليوم الخميس، أن إيران تتعامل مع المصالحة التي أجريت مع المملكة بشكل جدي.

وقال إن الصين هي من اختارت التوسط بين السعودية وبين الإيرانيين.

كذلك عبر عن قلق المملكة من حصول أي دولة على أسلحة نووية، لافتاً إلى أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها، وأن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

وأوضح أن المملكة يجب أن تكون مستقرة لنحقق أهدافها، وأنها تتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا.

استئناف العلاقات

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في العاشر من مارس/آذار الماضي في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً في حينه أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع

كما شدد حينها على أن “العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وفيما تخص القضية الفلسطينية أكد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف ولي العهد السعودي في المقابلة أن الإدارة الأميركية قدمت مقترحاً لإقامة علاقات مع إسرائيل.

كذلك أوضح أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.

وقال إن المملكة تأمل في تحسين حياة الفلسطينيين، وجعل إسرائيل لاعبا في المنطقة. وتابع “نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل”.

وأضاف “أريد أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين”.

“وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة”

أكد ولي العهد السعودي، أن “الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم”.

وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن “السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21″، وذلك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية بثت اليوم الخميس.

وأضاف أن “وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”، مشيراً إلى أن “الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم”.

وتابع “نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية”، لافتاً إلى أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها.

وكشف أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة، وأن المملكة تستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.

وبثت قناة “فوكس نيوز” الأميركية مقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.