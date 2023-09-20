وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الخامس لمجلس الجامعات الحكومية

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الاربعاء الاجتماع الخامس للعام 2023 لمجلس الجامعات الحكومية.

وقال الأمين العام للمجلس بالإنابة الدكتور جاسم العلي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن المجلس اطلع وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (865) بشأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وأشار العلي إلى أن الاجتماع اعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بشأن إعادة النظر في الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة بجامعة الكويت.

وأضاف أنه تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن التقويم الدراسي لها وذلك للعامين الجامعيين (2024\2025 – 2025\2026).

وأوضح أن المجلس اطلع كذلك على التقرير الدوري الثاني للجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت المعتمد من مجلس الجامعة وأكد على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتعزيز مستوى تصنيف جامعة الكويت.

وأوضح أن المجلس أكد كذلك الاستمرار في تقديم التقرير الدوري النصف سنوي المطلوب من جامعة الكويت وعرضه على مجلس الجامعات الحكومية متضمنا كافة الإجراءات المتخذة من الجامعة لتحسين مستوى التصنيف.

وأفاد بأن مجلس الجامعات الحكومية اعتمد مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي (2025/2024) ومشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2025/2024) مع التوجيه للجامعات بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.