محكمة استئناف سويدية تؤيد حكما في قضية تمويل لحزب العمال الكردستاني

أيدت محكمة استئناف سويدية اليوم الأربعاء إدانة رجل بتهمة محاولة تمويل حزب العمال الكردستاني المحظور وذلك في حكم قد يؤثر على احتمالية تصديق تركيا على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتتهم أنقرة السويد بإيواء أعضاء في جماعات مسلحة على أراضيها وطالبتها باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم قبل انضمامها للحلف.

ويصنف الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته السويد، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وكذلك فعلت الولايات المتحدة وتركيا. ويخوض حزب العمال الكردستاني صراعا مسلحا ضد الدولة التركية منذ 1984.

وقضت محكمة أدنى في يوليو تموز بسجن التركي الكردي يحيى جونكور أربعة أعوام ونصف العام ثم ترحيله لإدانته بجريمة مسلحة ومحاولة الابتزاز ومحاولة تمويل أنشطة إرهابية.

وخلصت محكمة استئناف منطقة سفيا، مثلما توصلت المحكمة الجزئية سابقا، إلى أن جونكور حاول الضغط على رجل أعمال كردي في ستوكهولم تحت تهديد السلاح لدفع أموال إلى حزب العمال الكردستاني.

وقالت في بيان إنها أيدت حكم محكمة ستوكهولم الجزئية بينما أبطلت قرار الترحيل الملحق به.

وقالت السويد إنها أوفت بالمطالب المتفق عليها في المفاوضات مع تركيا لا سيما الدفع بمشروع قانون جديد يجرم الانضمام إلى المنظمات الإرهابية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إنه سيطرح التصديق على مسعى السويد على البرلمان في الخريف لكنه يتوقع من ستوكهولم اتخاذ خطوات ضد الإرهاب في مقابل موافقة أنقرة.