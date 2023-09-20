بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 9ر23 نقطة ليبلغ مستوى 68ر6965 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.

وتم تداول 158 مليون سهم عبر 11649 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار (نحو 9ر115 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر6 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5760 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 2ر84 مليون سهم عبر 4860 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 03ر31 نقطة ليبلغ مستوى 14ر7615 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 8ر73 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 69ر5764 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 2ر64 مليون سهم عبر 3277 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار).

وكانت شركات (تنظيف) و(العقارية) و(سنام) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(مدار) و(م سلطان) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.