“الإعلام” توقع عقد تصميم جناح الكويت في “اكسبو اوساكا 2025” باليابان

أعلن المفوض العام لدولة الكويت في (اكسبو اوساكا 2025) باليابان وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية سالم الوطيان عن توقيع عقد تصميم جناح الكويت مع شركة (نوزلي) السويسرية المختصة في مثل هذه المشاركات.

وأضاف الوطيان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب التوقيع إن مشاركة الكويت تحمل عنوان (بناء مجتمع المستقبل من اجل حياتنا) والذي تسعى من خلاله الى عكس الصورة المشرقة للبلاد.

وأوضح أن المشاركة تعكس ايضا اهتمام الدولة وتوجهها ببناء الكويتي وصنع مستقبل افضل إضافة إلى تنمية الرأس مال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الى أن المعرض المرتقب يعد ملتقى ثقافيا متعدد الافكار والانشطة والابداعات ويعرض تقاليد وثقافات عالمية متنوعة لافتا الى أن المشاركة فرصة جيدة للترويج والتسويق للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والارث التاريخي لجميع الدول المشاركة “وهو ما سنحرص عليه في الجناح الكويتي”.

وأفاد بأن مشاركة الكويت في (اكسبو اوساكا 2025) تأتي استكمالا لمسيرة زاخرة بالعطاء والابداع من الشباب الكويتي في مختلف المجالات مبينا “أن دولة الكويت تركت بصمات راسخة في أذهان شعوب العالم من خلال مشاركتها الثرية في نفس الحدث وذات المدينة قبل حوالي 55 عاما.

وذكر أن الكويت تعد من الدول القليلة التي حظيت بالمشاركة في معرض (اكسبو اوساكا 1970) وكانت من ضمن اربع مشاركات عربية فقط ما يؤكد تميز وتنوع المشاركة الكويتية التي ترتكز دائما على ابراز التراث وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكد الوطيان حرص دولة الكويت على التواجد في المحفل المرتقب لما له من أهمية كبيرة في ترسيخ البصمات الكويتية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد واظهار دولة الكويت بالصورة التي تليق بها ووفق خططها الاستراتيجية المميزة والتي كان اخرها رؤية (كويت جديدة 2035).

وحضر توقيع العقد سفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان والرئيس الفني لجناح الكويت في (اكسبو اوساكا 2025) محمد بوشهري.