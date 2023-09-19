وزير التعليم العالي: جامعة الكويت زودت البلاد على مدى سنوات طويلة بالمختصين في مختلف المجالات

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الثلاثاء إن جامعة الكويت تمكنت على مدى سنوات طويلة من تزويد البلاد بالمختصين في مختلف المجالات وإعداد المواطن الكويتي بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة.

وقال المانع في كلمة خلال حفل أقامته الجامعة بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023 إن جامعة الكويت أولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماما بالغا تماشيا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف أن الجامعة تقوم بإعداد ثروة بشرية قادرة توفير احتياجات المجتمع ومواجهة التحديات من خلال جودة التعليم والبحث العلمي وتنمية مهارات الطلبة ودفعهم نحو الإبتكار والإبداع والتي ظهرت نتائجها في العديد من الجوائز وبراءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة.

من جهته قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في كلمة مماثلة ان الجامعة تتطلع إلى أن يكون منتسبوها خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها عبر تميزهم بالعمل الجاد تحقيقا لرؤيتها وترسيخا لرسالتها واستراتيجيتها في جودة التعليم والابتكار والإستدامة.

ولفت الظفيري إلى أن الجامعة تمكنت على مدى سنوات طويلة من تخريج أجيال من خيرة أبناء الوطن ولهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأعرب عن ترحيبه بانضمام الطلبة المستجدين إلى جامعة الكويت متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز في تطوير التعليم ورفع معايير جودة الطلبة والأبحاث العلمية.