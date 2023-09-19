بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 9ر14 نقطة ليبلغ 67ر6989 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول 177 مليون سهم عبر 10658 صفقات نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار (نحو 2ر133 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5766 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 12ر98 مليون سهم عبر 4670 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7646 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 9ر78 مليون سهم عبر 5988 صفقة بقيمة 6ر30 مليون دينار (نحو 3ر93 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5768 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 3ر79 مليون سهم عبر 3638 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 6ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (ساحل) و(سنام) و(وطنية د ق) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عربي قابضة) و(ايفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(سنرجي) و(تنظيف) و(صكوك) الأكثر انخفاضا.