مركز زين للابتكار ZINC يستضيف المعسكر التدريبي لبرنامج “بيبان” الإقليمي

ضمن شراكتهما مع برنامج تلفزيون الواقع الإقليمي “بيبان”، تستضيف زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج في مركز زين للابتكار (ZINC)، بحيث تم استقبال أكثر من 75 طلب واختيار 40 مبادر كويتي من أصحاب الشركات الناشئة الذين ستكون لديهم الفرصة أن يكونوا أحد 5 مبادرين من الكويت ينضمون إلى الموسم الثالث من بيبان في مملكة البحرين.

ويُقدّم المعسكر التدريبي الذي يستمر على مدار أسبوعين في ZINC محتوى تدريبي مُكثّف من إدارة وتقديم خُبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تهم أصحاب الأعمال الناشئة بهدف تطوير شركاتهم والتوسّع في خبراتهم، مثل فهم مصادر التمويل، وإعداد نماذج الأعمال، ودراسة السوق لإعداد الخطة التسويقية، ووضع استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر، وغيرها.

كما تشمل المواضيع التي يغطّيها المعسكر التدريبي إنشاء قيم وهوية الشركة، ومفهوم التمويل الجماعي، وعلاقات المستثمرين، والأساسيات المالية للشركات، وفهم القوائم المالية، وتقييم وتوقعات السوق، والحوكمة المؤسسية، وهي جميعاً خبرات ومهارات لا غنى عنها ستثري من تجارب روّاد الأعمال الكويتيين المشاركين.

وفي نهاية المعسكر، يتم تدريب جميع المشاركين على كيفية استعراض شركاتهم أمام المستثمرين، وهي الخبرة التي سيحتاجونها في حال تم اختيارهم للمشاركة في برنامج بيبان لعرض شركاتهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين للاستثمار مقابل الأسهم وفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية.

وتأتي شراكة زين مع بيبان ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلّة برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، الحائز على جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال بالمنطقة خلال العام” من مجلّة “Entrepreneur الشرق الأوسط” المرموقة، وهي الجائزة التي أتت تقديراً وتأكيداً لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة البرنامج بتسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابّات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة.

ويأتي الموسم الجديد من برنامج ZGI بحُلّة مُتجددة تتسم بنظام أكثر مرونة، بحيث يُقدّم حرية أكبر لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمهتمين بعالم الأعمال للانضمام إلى البرامج والجلسات والمعسكرات التدريبية المختلفة التي تندرج تحته كُلٌ بما يُناسب جدول أعماله وحجم شركته واحتياجه الشخصي بدلاً من الالتزام بجدول زمني محدد، وتعتبر الشراكة مع بيبان أولى محطات برنامج ZGI بموسمه الجديد، والذي سيشهد العديد من المعسكرات الأخرى وبرامج التسريع الإقليمي وغيرها من البرامج الرائدة قريباً.

ويعتبر بيبان – وهو برنامج تلفزيوني واقعي – أحد أبرز البرامج من نوعها على مستوى المنطقة، يستعرض فيه روّاد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافةً للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل – الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ويُعرض على منصّة شاهد وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية الكبرى.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المُشترك لدى زين ومركز صباح الأحمد – وهما الشركاء الوطنيين لـ “بيبان” من دولة الكويت – واهتمامهم البالغ في تمكين الابتكارات والإبداعات الشبابية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للمبادرين الكويتيين، وتمكنيهم من الشروع في رحلتهم الريادية ونقل مشاريعهم لمدى أبعد من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء الخليج العربي.

وفي مواسمه السابقة، عُرض برنامج بيبان على “شاهد” – أول وأكبر منصة فيديو حسب الطلب في المنطقة، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإقليمية الرائدة مثل تلفزيون الراي وتلفزيون دبي وتلفزيون البحرين، ونجح في تسليط الضوء على 62 رائد عمل ومبادر.

ونتج عن بيبان استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز 6 مليون دولار أمريكي في المشاريع القائمة من دول مجلس التعاون التي عرضت على البرنامج، ومن المرتقب أن يضم الموسم الثالث 40 مشروعاً إقليمياً من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت.

40 مُبادر كويتي لديهم الفرصة للمشاركة في الموسم الثالث من بيبان

يدير المعسكر خُبراء ومتخصصين من مختلف مجالات الأعمال