سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية

19 سبتمبر، 2023
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بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الأربعاء 5 ربيع الأول 1445هـ الموافق 20 سبتمبر 2023م متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك للقاء سموه حفظه الله مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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19 سبتمبر، 2023
0 36 أقل من دقيقة

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