دوري أبطال آسيا: اتحاد جدة يدشن عودته بقوة والهلال يفلت من سقوط مدوٍّ

دشَّن الاتحاد عودته الى مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ثلاث سنوات من الغياب بفوز كبير على ضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-0، فيما أفلت مواطنه الهلال وصيف بطل النسخة الماضية من سقوط مدوٍّ على أرضه أمام نافباخور الأوزبكستاني وانتزع تعادلا قاتلا 1-1 الاثنين في الجولة الأولى.

في المباراة الاولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حسم الاتحاد نتيجة مباراته في الشوط الاول بتسجيله الاهداف الثلاثة عن طريق هارون كمارا (11) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (15 و42 من ركلة جزاء).

“فوز مهم في مستهل المشوار”

وتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط تاركاً المركز الثاني للقوة الجوية العراقي وسيباهان الإيراني المتعادلين 2-2 على ملعب استاد فرانسوا حريري في اربيل عاصمة اقليم كردستان وامام عشرة الاف متفرج.

وسجل علي جاسم (26 و88) هدفي القوة الجوية، ومحمد دانشكير (31) ومحمد قرباني (65) هدفي سيباهان.

وقال المدرب البرتغالي للاتحاد نونو إشبيريتو سانتو في المؤتمر الصحافي “كان الفوز مهماً في مستهل المشوار”.

وأضاف “إصابة بنزيمة فاجأتني، ولكنها بسيطة ولا داعي للقلق، اللاعب شعر بالآم قبل المباراة بساعات”.

وفي الجولة الثانية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يلعب القوة الجوية مع مضيفه ايه جي أم كاي، والاتحاد مع مضيفه سيباهان.

وفي الثانية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، أنقذ المدافع علي البليهي فريقه الهلال من خسارة مدوية أمام ضيفه نافباخور بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم نافباخور في الدقيقة 52 عن طريق توما تاباتادزي، قبل أن يدرك البليهي التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، خسر مومباي سيتي الهندي أمام ضيفه نساجي مازندران الإيراني بهدفين نظيفين سجلهما إحسان حسيني (34) ومحمد رضا أزادي (62).

وانتقد المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس الطريقة التي لعب بها نافباخور، وقال في المؤتمر الصحافي “المباراة كانت صعبة، وهذا إذا كان من الممكن أن نُطلق عليها مباراة، الخصم كان يتعمد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت وكسر إيقاع اللقاء، لم أعتد اللعب ضد هذا النوع من قبل”.

وأضاف “لاعبو الهلال فقدوا التركيز في المباراة بسبب إهدار الوقت المتكرر من المنافس. لعبنا ضد فريق لم يرغب في اللعب، هذا ليس تنظيما دفاعيا وما رأيناه أنهم قاموا بتصرفات بكثرة السقوط، والحارس قضى أغلب وقته طريحًا على الأرض ولم ينل البطاقة الصفراء”.

تعادل مخيب للسد

وفي المجموعة الثانية، سقط السد القطري في فخ تعادل سلبي مخيب امام ضيفه الشارقة الإماراتي.

وقال طارق سلمان مدافع السد أن فريقه لم يحالفه الحظ في استثمار الفرص التي سنحت له من أجل خطف النقاط الثلاث، معتبرا ان فريقه فرط بفوز كان في المتناول.

وأبدى سلمان خيبة أمله بالنتيجة خصوصا وان فريقه خاض المباراة على ارضه وبين جماهيره.

وحصل السد على ركلة جزاء في الدقيقة 58 اثر تعرض مهاجمه الإكوادوري غونسالو بلاتا للعرقلة داخل المنطقة، بيد أن الجزائري بغداد بونجاح سدد الكرة بجوار القائم (58).

وفي المجموعة ذاتها، مني الفيصلي بطل الدوري الاردني بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1 سجله البديل زافارمورود عبد الرحماتوف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وقال المدرب العام للفيصلي التونسي وسيم معلا “كان هدفنا هو تحقيق الانتصار واللاعبون قدموا أقصى ما لديهم وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير”.

وأضاف “المعنويات تأثرت قليلا بالخسارة، لا زال لدينا 5 مباريات في الدور الأول، الأمل بالتعويض موجود وسنقدم مستوى أفضل في المباريات القادمة”.

أما مدرب ناساف روزيقول بردييف فقال “اتينا من أجل الفوز ونجحنا في ذلك لأننا كنا الأفضل، رغم ان بداية الشوط الثاني كانت سيئة بالنسبة لنا”.