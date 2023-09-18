سفير الامارات: تجربة رائد الفضاء الاماراتي نموذج ملهم للشباب العربي

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي ان رحلة رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي الطويلة في محطة الفضاء الدولية تعد إنجازا وانطلاقة جديدة للدولة في مسيرة التطور العلمي ونموذجا ملهما للشباب العربي.

وأكد السفير النيادي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا النجاح تكلل اليوم الاثنين باستقبال رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لسلطان النيادي.

واعتبر أن “هذا الاستقبال الكبير كان أبلغ رسالة تؤكد حرص قيادة دولة الأمارات الرشيدة على دعم برنامجها للفضاء” مشددا على ان بلاده حريصة على الاستثمار في الفضاء والانسان وتمكين شباب الوطن وتأهيلهم في هذا المجال.

وهنأ الشعب الاماراتي ورائد الفضاء النيادي الذي عاد بعد رحله استمرت 6 اشهر في محطة الفضاء الدولية “حيث يعد أول رائد فضاء عربي يقضي مثل تلك المدة ويتمكن من السير في الفضاء خارج المحطة” قائلا “لا شك ان هذا الانجاز يعد نموذجا ناجحا مشرفا وملهما للشباب العربي”.

ولفت الى ان مثل هذا النجاحات ما كانت لتتحقق “لولا فضل الله سبحانه وتعالى ودعم قيادة دولة الامارات لبرنامج الفضاء الاماراتي وجهود الرجال المخلصين الذين عملوا ليل نهار لانجاح هذه المهمة”.