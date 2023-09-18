وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية دول التعاون والولايات المتحدة

شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الإثنين في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت (الخارجية) في بيان لها ان الشيخ سالم الصباح قدم في بداية الاجتماع سردا لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013 وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت.

ومن جانبه أبدى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن تفهمه لموقف دولة الكويت مشددا على التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة دولة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها والتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة.

وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الطرفين وذلك في حوار ودي تفاعلي حول مجمل القضايا السياسية والأمنية.