وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقاء مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية يلتقي مستشار وزير الخارجية الأمريكية

18 سبتمبر، 2023
0 39 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين بمستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ديرك شولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وسرد وزير الخارجية خلال اللقاء حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل برلمانيي البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت.

ومن جانبه أبدى المسؤول الأمريكي تفهمه لموقف دولة الكويت تجاه هذا الحكم مشددا على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بحفظ أمن وسلامة دولة الكويت وصون الأمن في المنطقة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.

المصدر
كونا
الوسوم
18 سبتمبر، 2023
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإحصاء:ارتفاع التضخم في الكويت 3.82% في أغسطس الماضي على أساس سنوي

20 سبتمبر، 2023

صدور مرسوم بتعيين المستشار د. عادل بورسلي رئيسا لمحكمة التمييز

20 سبتمبر، 2023

وزير “مجلس الوزراء” يصدر قرارا بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة

20 سبتمبر، 2023

البلدية: رفع 58 سيارة مهمله وسكراب ووضع 165 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين على إثر جولات لادارة النظافة بمحافظة مبارك الكبير

20 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى