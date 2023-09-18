الجيش المصري

مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين بحادث انقلاب ناقلة محملة بالذخائر شمالي البلاد

18 سبتمبر، 2023
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أعلن الجيش المصري اليوم الأثنين مقتل وإصابة تسعة من الضباط والدرجات الأخرى إثر تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ جنوب مدينة (العاشر من رمضان) في محافظة الشرقية شمال مصر.

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن الحادث جاء “في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة (الروبيكي) جنوب مدينة العاشر من رمضان”.

وتقدم عبد الحافظ بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل مؤكدا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر
وكالات
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18 سبتمبر، 2023
0 40 أقل من دقيقة

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