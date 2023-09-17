بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.06 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.06 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 06ر18 نقطة ليبلغ مستوى 06ر7011 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 143 مليون سهم عبر 8254 صفقة نقدية بقيمة 18ر32 مليون دينار (نحو 14ر98 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر10 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5765 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 11ر75 مليون سهم عبر 3917 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر28 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7676 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر67 مليون سهم عبر 4337 صفقة بقيمة 5ر21 مليون دينار (نحو 5ر65 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر5 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5755 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 3127 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 مليون دينار (نحو 6ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(سنام) و(أهلية ت) و(مزايا) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(عربي قابضة) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(نابيسكو) و(الخليجي) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.