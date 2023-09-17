وزير التربية: العمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع على العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الاستراتيجيات ورفع كفاءة المنظومة التعليمية مما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق الرؤى المستقبلية للكويت.

وقال الوزير المانع في تصريح صحفي اليوم الأحد خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2024 لطلبة الصف الأول الابتدائي إن الجولة تهدف إلى تلمس كل قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي مباشرة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.

وأضاف أن الجولة تهدف كذلك إلى رصد التحديات كافة التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء.

وأشار إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب وفق روح الفريق الواحد لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات بغية رفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى دولة الكويت المستقبلية.

وتقدم بالتهنئة إلى أولياء الأمور وأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي غدا الاثنين “على بدء مرحلة دراسية جديدة لهم ولجميع الإخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والإدارية”.

وأعرب الوزير المانع عن تمنياته بأن يكون هذا العام ناجحا وموفقا ومليئا بالتميز والإنجاز بهمة وعزيمة الطلاب والطالبات وبإرادة وتعاون جميع أعضاء الهيئة التعليمية.

ودعا اعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى العمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة بالأنشطة الإبداعية والمعرفية وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة بدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

يذكر أن طلبة الصف الاول الابتدائي بدأوا صباح اليوم الأحد عامهم الدراسي الأول على أن يلتحق باقي طلبة صفوف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية غدا الاثنين.

وزير التربية يستمع لملاحظات الهيئة الادارية

وزير التربية يتفقد احدى المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي لطلبة الصف الاول الابتدائي