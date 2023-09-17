الذهب يغلق عند 1924 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

أغلقت أسعار الذهب عند 1924 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 في المئة.

وقال تقرير اقتصادي صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة إثر تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

وأضاف أن ارتفاعات الذهب خلال الأسبوع الماضي جاءت وسط توقعات تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري مما أدى إلى تراجع مؤشر سعر صرف الدولار بنسبة 0.15 في المئة عند 105.33 نقطة أمام العملات الرئيسية.

وأوضح أن سعر الذهب تحسن بفضل التقديرات الأولية للشهر الجاري وتشير إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 67.7 نقطة في القراءة الأولية لهذا الشهر مقابل 69.5 نقطة في أغسطس الماضي.

وذكر أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للعام المقبل تراجعت إلى 3.1 في المئة وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021 لكنها تعتبر أعلى بقليل من نطاق 3.1 في المئة المسجل خلال العامين السابقين لفترة جائحة (كورونا) وكلها عوامل ساعدت في انتعاش المعدن الأصفر الاسبوع الماضي.

وأفاد بأن الطلب على الذهب في الصين وصل إلى مستوى جديد هذا الأسبوع وسط طلب قوي لدعم قيمة اليوان المنخفضة ونقص حصص الواردات الجديدة إذ باع التجار الصينيون الذهب بعلاوات تتراوح بين 90 و135 دولارا للأونصة فوق الأسعار الفورية العالمية ما يعني جموح الصين في حيازة المزيد من المعدن الأصفر.

وأكد التقرير أن معظم المحللين يتوقعون تثبيت معدلات الفائدة الأمريكية عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 25ر5 و5ر5 في المئة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع مما سيساعد في المزيد من الانتعاش لأسعار الذهب.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.23 دينار أما عيار 22 فبلغ 17.6 دينار فيما بلغ سعر الفضة عند 274 دينارا للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.