جامعة الكويت

جامعة الكويت: جاهزون لاستقبال أكثر من 43 ألف طالب وطالبة غدا منهم 7533 مستجدا

16 سبتمبر، 2023
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أكدت جامعة الكويت جاهزيتها لاستقبال أكثر من 43 ألف طالب وطالبة منهم 7533 مستجدا مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد يوم غد الأحد لا سيما بعد استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة الخميس الماضي.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت إنها سخرت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية عبر الإدارات والكليات ومراكز العمل لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين و”لم ندخر جهدا في توفير المناخ الدراسي الملائم للطلبة”.

وأوضحت أن جهودا كبيرة بذلت لتأمين الخدمات المساندة منها تجهيز المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف داخل الجامعة.

ونقل البيان تهنئات مدير جامعة الكويت بالتكليف الدكتور فايز الظفيري إلى الأسرة الجامعية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد آملا أن يكون مميزا وحافلا بالإنجازات على المستويات التعليمية والأكاديمية والطلابية.

المصدر
كونا
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16 سبتمبر، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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