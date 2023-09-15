الدوري الفرنسي: ثنائية موفي تقود نيس لفوز صاعق على سان جيرمان

الدوري الفرنسي: ثنائية موفي تقود نيس لفوز صاعق على سان جيرمان

سجل تيريم موفي مهاجم نيس هدفين وصنع آخر ليقود فريقه للفوز 3-2 على مستضيفه باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة ليتجرع أصحاب الأرض أول هزيمة هذا الموسم.

وضع موفي نيس في المقدمة في الدقيقة 21 بتسديدة منخفضة قبل أن يعادل كيليان مبابي النتيجة بعد نصف ساعة من اللعب.

لكن المهاجم جايتان لابورد استعاد التقدم لنيس بعد الاستراحة من مدى قريب مستفيدا من سيطرة ممتازة على الكرة وتمريرة من زاوية ضيقة من موفي.

وجعل موفي النتيجة 3-1 بتسديدة منخفضة في الدقيقة 68.

وعاد مبابي لهز الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية بتسديدة ارتدت من الأرض قبل أن تسكن الشباك لكن العملاق الباريسي افتقر للدقة لإدراك التعادل.

وتراجع باريس سان جيرمان، الذي كان بوسعه صدارة الترتيب مؤقتا حال فوزه، للمركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

ويتأخر الفريق بنقطة واحدة عن نيس صاحب المركز الثاني ونقطتين عن موناكو المتصدر الذي يحل ضيفا على لوريان بعد غد الأحد.