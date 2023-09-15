وفد الشعبة البرلمانية يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي

وفد الشعبة البرلمانية يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي

15 سبتمبر، 2023
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شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أمين سر الشعبة النائب د.محمد المهاّن ، اليوم في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان ” دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار ” في مدينة هانوي بالجمهورية الفيتنامية.

وتحدث أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد في المحور الخاص بالمشاريع الصغيرة والناشئة.

وعقّب عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد فلاح بن جامع على محور التحول الرقمي في عالمنا الحالي حيث حرص المشاركون على أهمية دور الشباب في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

المصدر
الدستور
الوسوم
15 سبتمبر، 2023
0 45 أقل من دقيقة

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