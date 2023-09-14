الداخلية: مجلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق الدوام المرن

أعلنت وزارة الداخلية أن مجلس الخدمة المدنية وافق على تطبيق الدوام المرن بناء على المقترح المقدم من الوزارة.

ويهدف المقترح الى تخفيف الاختناقات المرورية وإعطاء الموظف المرونة في الدخول والخروج عند اكمال ساعات العمل المطلوبة.

وقالت وزارة الداخلية أن فترة الحضور الصباحية بين 7:00 و9:00 صباحاً وفترة الانصراف المسائية بين 1:30 و3:30مساءً، مثال على ذلك دخول 7:20 صباحاً يكون الخروج 1:50 مساء.

وأضافت الوزارة أن مجلس الخدمة يتيح للجهة الاختيار بين نظام الفترات المعمول به حالياً أو الدوام المرن بحسب رغبة وطبيعة الجهة.