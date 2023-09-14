بلدية الكويت: مخططات أبراج العقارات في منطقة “صباح السالم” سليمة

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس سلامة الاجراءات الخاصة في مخططات أبراج العقارات للسكن الاستثماري بمنطقة صباح السالم.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أبراج العقارات بمنطقة (صباح السالم) “غير دقيق” إذ يوجد شهادة أوصاف للعقارات صادرة في عام 2023.

وأكدت أن الاجراءات المتخذة من قبل البلدية صحيحة والمخططات سليمة بشأن العقارات المذكورة وباستطاعة أصحاب الوثائق من الملاك التقدم الى فرع بلدية محافظة مبارك الكبير للحصول على التراخيص وشهادة الاوصاف الخاصة بشقق تلك العقارات.

وأشارت الى أن كافة الاجراءات صحيحة بدءا من اصدار رخصة البناء في عام 2013 وكذلك والتعديلات عليها لمتطلبات فنية الى أن تم ايصال التيار الكهربائي في عام 2017 ومن ثم اصدار رخص شقق التمليك لهذه العقارات في عام 2019.

وبينت أن استخراج شهادة الاوصاف لا تتم الا بعد استنفاذ إيصال التيار الكهربائي ولا يمكن تحويل أي عقار الى شقق تمليك الا بعد ايصال التيار وكذلك عدم صحة تغيير احرف العقارات طبقا للمخططات المعتمدة الصادرة من قبل بلدية المحافظة بدليل شهادة الاوصاف الصادرة بتاريخ 10 أغسطس 2023.