الرئيس الروسي يقبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي لزيارة بلاده

اعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة وجهها إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة بلاده خلال لقاء القمة الذي جمعهما في روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير ان الزعيم الكوري وجه الدعوة في ختام حفل الاستقبال الذي أقامه بوتين عقب قمة مباحثات الجانبين التي عقدت في قاعدة (فوستوشني) للاطلاق الفضائي بإقليم أمور أقصى شرقي روسيا أمس الأربعاء.

واشارت الى ان الرئيس الروسي اكد في الوقت ذاته الرغبة في “مواصلة تاريخ الصداقة بين بلاده وكوريا الشمالية”.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي “ليس لديه خطط لزيارة كوريا الشمالية حاليا” وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وبحسب الإعلام الكوري فإن القمة (الكورية الشمالية – الروسية) بحثت قضايا مهمة ومواضيع آنية تتعلق بالتعاون المشترك لا سيما في قضايا الدفاع عن السيادة وتنمية مصالح البلدين وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم وتعزيز العدالة الدولية.

كما بحثت سبل تطوير التعاون الاستراتيجي وتوسيع المساندة والدعم في مواجهة التهديدات والاستفزازات العسكرية ضمن جبهة عمل مشتركة.