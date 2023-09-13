“الصحة”: موافقة الجهات المعنية إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية عبر المنصات الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء موافقة الجهات المعنية على مقترح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بشأن إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية عبر المنصات الإلكترونية إذ سيتم إيضاح الآلية خلال الأسابيع المقبلة قبل أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ان المقترح الذي قدمه وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية تضمن التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية 39 لسنة 2006 فيما يخص الحصول على الإجازات المرضية المحددة للموظف عبر المنصات الإلكترونية كما ما هو معمول به في الأنظمة الصحية المتقدمة.

وأوضح السند أن هذه الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة تأتي من قبل الوزارة نظرا لوجود حالات لا تستدعي استشارة طبية.

وأضاف أن الخدمة ستسهل على المواطنين وتخفف الضغط على المراكز الصحية والكوادر الطبي مبينا أنها ستعمل أيضا على زيادة الرضى بين وتقليل احتمالية نقل العدوى للآخرين خصوصا في أوقات الأمراض الموسمية.

وأشار إلى أن إقرار الإجازات المرضية إلكترونيا ستقلل من أعداد المراجعين وفترة الانتظار وستزيد جودة الخدمة الطبية المقدمة لمستحقيها إضافة إلى تقليل احتمالية طلب تحاليل مخبرية غير ضرورية وصرف أدوية بلا دواعي طبية فعلية حفاظا على المخزون الدوائي.

ولفت إلى صدور نحو 3377106 إجازات مرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية في عام 2022 بمعدل يصل إلى نحو 40 في المئة من مراجعي المراكز وبلغت نحو 2.7 مليون مرضية حتى أغسطس الماضي.