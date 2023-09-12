وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت خطأ غير مقصود من قبل المحاضر

12 سبتمبر، 2023
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أوضحت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه ورداً على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت.

وقامت السفارة وبالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت، فقد بيّنت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

المصدر
وزارة الخارجية
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12 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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