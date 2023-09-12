مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا في ضاحية قريبة من الخرطوم

مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا في ضاحية قريبة من الخرطوم

قال مصدر طبي إن 17 مدنيا على الأقل قتلوا الثلاثاء في هجوم بإحدى الضواحي القريبة من العاصمة السودانية، نسبه شهود إلى قوات الدعم السريع.

وذكر شهود عيان في اتصال هاتفي اجرته معهم وكالة فرانس برس من ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان، إحدى الضواحي الشمالية الغربية.

وصرح مصدر طبي لفرانس برس “قتل 17 مدنيا” في الهجوم.

ومنذ اندلاعه في 15 نيسان/أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة “أكليد” غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

واعلن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء في جنيف “الأسبوع الماضي قُتل أكثر من 103 مدنيين في عمليات عسكرية نفذها الجانبان في الخرطوم وأم درمان”.

وقال ناشطون إنه لم يتم التعرف على 12 جثة وقام متطوعون بدفنها، كما حصل مع أشخاص قتلوا في الشارع ولم تعثر أسرهم عليهم.

وقال تورك “لا هدنة في الأفق” مشيرا إلى الفظاعات التي أبلغ عنها مدنيون لا سيما “قصص أفراد من اسرة واحدة قتلوا أو تعرضوا للاغتصاب وأقاربهم الذين اعتقلوا دون سبب وأحباء مفقودين والجثث المكدسة واليأس والجوع المستمر”.

وأدت المعارك التي خلفت ما يقارب خمسة ملايين نازح ولاجئ، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التي هي واحدة من أفقر دول العالم.

ودعا تورك إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان مثل “الاعتقالات التعسفية المعممة”.

واكد ان “مئات الاشخاص وربما الآلاف معتقلون سرا في ظروف مروعة”.