الفائزون من المنتخب الكويتي للتايكوندو بالميداليات عن فئة الناشئين

الكويت تحصد 5 ميداليات متنوعة في ثاني أيام بطولة بيروت المؤهلة للتايكوندو

12 سبتمبر، 2023
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حصد المنتخب الكويتي للتايكوندو عن فئة الناشئين تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء خمس ميداليات متنوعة هي ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في ثاني أيام (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) للتايكوندو.

ونال اللاعب خالد المطيري تحت وزن 45 كلغ الميدالية الذهبية بفوزه على لاعب من العراق فيما حصل حمود الهاجري تحت وزن 59 كلغ على الفضية بفوزه على لاعب من لبنان وكذلك فاز سلطان المطيري تحت وزن 78 كلغ بالفضية.

وحصد كل من عثمان الفهد تحت وزن 55 كلغ الميدالية البرونزية بفوزه على لاعب من العراق وطلال القحطاني تحت وزن 48 كلغ بفوزه على لاعب من العراق أيضا.

ومن جانبه قال مدرب المنتخب الكويتي عن فئة الناشئين والرجال وليد المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لاعبي المنتخب قدموا “أداء رياضيا رائعا” لافتا إلى المستوى الجيد الذي برز بتحقيق خمسة لاعبين من أصل ستة عن فئة الناشئين الميداليات.

وأضاف أن بطولة بيروت هي “بطولة مؤهلة” تسمح للاعبين بجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

وحقق المنتخب الكويتي للتايكوندو يوم أمس الاثنين ميداليتين فضيتين وأخريين برونزيتين عن فئة الأشبال وذلك في انطلاق البطولة.

المصدر
كونا
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12 سبتمبر، 2023
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