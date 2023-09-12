انطلاق حملة فرط الكوليسترول الوراثي

قال استشاري امراض الدهون مركز صباح الأحمد للقلب الدكتور أحمد الصراف أنه “تزامناً مع اليوم العالمي للكولسترول أطلق المركز حملة توعية بمرض كولسترول الدم العائلي للتوعية بمسببات المرض وكيفية الوقاية منه.

وكانت الانطلاقة من خلال فيديو إعلاني توعوي تم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الجمهور من بوثات في المجمعات التجارية ابرزها الافنيوز والعاصمة.

وأثنى الصراف على إدارة المجمعين لتعاونهم في تخصيص مساحه لوضع الستاند الخاص بالحملة للتواصل مع الجمهور من خلال عمل فحوصات الكوليسترول والدهون الثلاثية إيمانا منهم بالمسؤولية المجتمعية، مقدما شكر خاص للشركات المساهمة في هذه الحملة.”

وانطلقت حملة فرط الكوليسترول الوراثي في الكويت في سبتمبر (شهر الكوليسترول العالمي) ضمن فعاليات مستشفى الأميري، وبالأخص مركز صباح الأحمد للقلب.

وقال الصراف أن أمراض القلب هي المسبب الاول للوفيات ليس فقط في الكويت وانما في العالم، وأن من أحد أهم الأسباب لأمراض القلب هي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وأوضح الصراف أن الكوليسترول يعد عنصرًا ضروريًا لبناء الغشاء الخلوي وتصنيع بعض أنواع الهرمونات، مضيفا أن ارتفاع الكوليسترول لا يعد مرضًا بحد ذاته، وإنما اضطرابً للعديد من الأمراض، وأن هناك أسباب عدة لارتفاع الكوليسترول بعضها يكون وراثيا.

وذكر الصراف أن الهدف من الحملة هو تقديم معلومات مهمة وطرق الوقاية، بالإضافة إلى الأدوية الواجب استخدامها وخاصة للمرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي.

وبين الصراف أن من ضمن أنشطة الحملة التوعوية للحملة إنشاء بوث في مجمع الافنيوز من تاريخ 9 إلى 12 سبتمبر وفي مجمع العاصمة في 17 إلى 19 سبتمبر، لعمل فحوصات الكوليسترول والدهون الثلاثية، إضافة إلى تصوير فيديو توعوي للحملة سوف يعرض في قنوات التواصل الإجتماعي.

وستختتم الحملة تاريخ 24 سبتمبر 2023، وسيقام مؤتمر طبي في قاعة سلوى الصباح للمؤتمرات بمشاركة أطباء من داخل وخارج الكويت لمنافشة طرق التعرف والتشخيص والعلاج لأمراض الدهون.

ونظمت شركة اي او انترناشونال لإدارة المشاريع جميع أنشطة الحملة الأولى من نوعها في الكويت.