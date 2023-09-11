إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على لقاح محدث ضد كورونا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على لقاح محدث ضد كورونا

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الإثنين الضوء الأخضر لشركتي (فايزر) و(موديرنا) المنتجتين للقاحين ضد فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بمباشرة إعطاء لقاحيهما المحدثين للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

وقالت الوكالة الحكومية الأمريكية المعنية بمراقبة وضبط العقاقير والأغذية في الولايات المتحدة في بيان إنها اتخذت إجراءات “للموافقة والترخيص للاستخدام الطارئ للقاحات (كوفيد 19) المحدثة المصممة لاستهداف السلالات المنتشرة حاليا بشكل أوثق ولتوفير حماية أفضل ضد العواقب الوخيمة للاصابة بالفيروس بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة”.

وأوضحت أن اتخاذ القرار بإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام النسخة المطورة من اللقاح جاء “تماشيا مع مجمل الأدلة والمدخلات المقدمة من المستشارين الخبراء” لديها.

ونوهت بأن تحديث اللقاحات تم عبر “إضافة مكون أحادي التكافؤ يتوافق مع متحور (اوميكرون اكس بي بي. 1.5)” سريع الانتشار.

وشدد مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيتر ماركس في تصريح تضمنه البيان على أن التطعيم ضد فيروس (كورونا) “لا يزال أمرا بالغ الأهمية للصحة العامة والحماية المستمرة من عواقب (كوفيد 19) الوخيمة بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة”.

كما أكد أن النسخة المطورة من اللقاح “استوفت المعايير العلمية الصارمة للوكالة فيما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع.”

وأفاد بيان الإدارة بأنه بالإضافة إلى الموافقة على اللقاحات المحدثة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق فقد تم ترخيصها بموجب الاستخدام الطارئ للأفراد من عمر 6 أشهر إلى 11 عاما.

كما نوه بأنه “كجزء من إجراءات اليوم لم يعد لقاحا (فايزر) و(موديرنا) المضادين ل(كوفيد 19) ثنائي التكافؤ مصرحا باستخدامهما في الولايات المتحدة”.