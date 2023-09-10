وصول سفينة الامداد المصرية المحملة بالمساعدات الكويتية الى بورت سودان

وصلت سفينة الإمداد المصرية المحملة بالمساعدات الانسانية الكويتية الى ميناء (بورت سودان) السوداني اليوم الأحد بعد يومين من ابحارها من ميناء (سفاجا) المصري وعلى متنها 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي للشعب السوداني.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي الى السودان خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه كان في استقبال سفينة الامداد المصرية المحملة بالمساعدات الكويتيه السفير المصري لدى السودان هاني صلاح الذي اشاد بحجم المساعدات الكويتية اضافة الى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والخليجية ومسؤولين سودانيين, وذكر الزيد ان المساعدات المقدمة تؤكد مجددا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الكويت ممثلة في الهلال الأحمر تجاه الشعب السوداني عبر حملة (الكويت بجانبكم).

وأكد ان دولة الكويت لن تتوانى عن اغاثة المحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث او الازمات الداخلية مبينا ان ما يجمع دولة الكويت والشعب السوداني علاقات واوصر اخوية طيبة.

وعن تصريحات المسؤولين السودانيين الذين كانوا في استقبال سفينة الامداد المصرية قال الزيد انهم اعربوا عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الكويتية المستمرة لاغاثة السودان مثمنين سرعة الاستجابة في تقديم العون للسودان في هذه الظروف الحرجة.

واوضح أن دولة الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتأخر في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الاغاثية معربا عن الشكر للجهود التي بذلتها السفارة الكويتية في القاهرة من اجل تسهيل شحن المساعدات الانسانية بحرا الى السودان.

واكد الزيد ان فريقا من المتطوعين يرافق شحنة المساعدات الانسانية الكويتية من اجل تسليم المساعدات الانسانية للهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية وكذلك الاشراف على توصيل هذه المساعدات الى مستحقيها.