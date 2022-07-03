الاتحاد الألماني لنقابات العمال يحذر من انهيار صناعات بأكملها

باتت مجموعة من الصناعات الكبرى في ألمانيا مهددة بالانهيار بسبب تخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، حسبما حذّرت مسؤولة نقابية بارزة في البلاد، قبيل انطلاق محادثات حول الأزمة مع المستشار الألماني أولاف شولتس غداً الإثنين.

ياسمين فهيمي، رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال (DGB)، قالت في مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاغ”: “بسبب تضييق خناق تزويدها بالغاز، أصبحت صناعات بأكملها مهددة بالانهيار للأبد، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج وصناعة الكيماويات. وإذا حدث مثل هذا الانهيار؛ سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد بالكامل والوظائف في ألمانيا”.