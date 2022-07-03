سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بيلاروسيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه -رعاه الله- لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ببرقية مماثلة.