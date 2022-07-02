الأشغال: تعاون يومي بين هيئة الطرق والدفاع المدني لإزالة الرمال عن طريقي “الوفرة” و”أم صفق”

الأشغال: تعاون يومي بين هيئة الطرق والدفاع المدني لإزالة الرمال عن طريقي “الوفرة” و”أم صفق”

أكدت وزارة الأشغال العامة قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشكل يومي وبالتعاون مع اللجنة الأمنية بوزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني بإزالة الرمال عن طريقي (306 – الوفرة) المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية و(309 – أم صفق) من طريق الملك فهد إلى مزارع الوفرة ومنطقة الوفرة السكنية والمتراكمة بفعل موجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح في تصريح صحفي اليوم السبت إن حركة الرياح تؤدي إلى عودة الرمال إلى بعض الطرق التي تمت إزالتها عنها داعيا مرتاديها إلى توخي الحيطة والحذر لاسيما في ضوء ظروف الطقس الحالية.

ولفت إلى “عدم وجود أي عقود تتبع (هيئة الطرق) لإزالة الرمال” مستدركا بأن (الوزارة) و(الهيئة) تقدمتا بعدد من الحلول للتخلص من مشكلة تراكمها ونأمل أن تقوم الجهات البحثية بتقديم أبحاث تسهم في الوصول إلى حلول مثلى لهذه الظاهرة.

يذكر أن البلاد تتعرض خلال هذه الفترة ما يعرف محليا ب(البوارح) تتأثر خلالها بامتداد منخفض الهند الموسمي يكون مصحوبا بكتلة هوائية جافة نسبيا مع رياح نشطة مثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الافقية لاسيما في المناطق المكشوفة.