تطبيق “سهل”: القوى العاملة تضيف 5 خدمات جديدة للتطبيق

أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن نجاح الهيئة العامة للقوى العاملة في إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل»‬.

وكشف كاظم أن هذه الخدمات الالكترونية الجديدة المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة هي خدمة الاستعلام عن تغيب عامل، وخدمة إصدار شهادة بيانات عامل، وخدمة إصدار شهادة تسلسل تاريخي للعامل، وخدمة أوامر الدفع، وخدمة تحميل الشهادة.

وبين كاظم أن هذه الخدمات الجديدة المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة تقدم إضافة مهمة للعاملين في القطاع الخاص علاوة على أصحاب العمل ممن يمكنهم الاستفادة المباشرة من هذه الخدمات الالكترونية بإنجازها وطلبها من خلال هواتفهم الذكية عبر تطبيق الخدمات الالكترونية الحكومية «سهل».