نادي الكويت لكرة اليد

نادي الكويت يتوج بالبطولة الآسيوية لكرة اليد

30 يونيو، 2022
0 73 أقل من دقيقة

حقق نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس لقب البطولة بعد أن فاز على نظيره البحريني النجمة (23-28) في نهائي البطولة الآسيوية ال24 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها مدينة حيدر آباد الهندية.

وتأهل نادي الكويت بهذا الفوز لبطولة العالم للأندية أبطال القارات “سوبر غلوب 2022” التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

وتغلب نادي القادسية الكويتي على نادي العربي القطري بنتيجة (27-28) ليحل في المركز الثالث فيما فاز الوكرة القطري على النور السعودي (24-30) ليحتل المركز الخامس وهزم مس كرمان الايراني مضيف البطولة تي سبورتس الهندي (28-33) للحصول على المركز السابع.

المصدر
المحرر
الوسوم
30 يونيو، 2022
0 73 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية الفرنسي يعتذر عن فوضى نهائي دوري الأبطال

28 يونيو، 2022

جابر أول عربية وإفريقية تحتل وصافة تصنيف المضرب

27 يونيو، 2022

الويلزي بيل يقترب من الانتقال إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي

25 يونيو، 2022

دورة إيستبورن: إصابة جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي

23 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى