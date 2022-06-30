نادي الكويت يتوج بالبطولة الآسيوية لكرة اليد

حقق نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس لقب البطولة بعد أن فاز على نظيره البحريني النجمة (23-28) في نهائي البطولة الآسيوية ال24 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها مدينة حيدر آباد الهندية.

وتأهل نادي الكويت بهذا الفوز لبطولة العالم للأندية أبطال القارات “سوبر غلوب 2022” التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

وتغلب نادي القادسية الكويتي على نادي العربي القطري بنتيجة (27-28) ليحل في المركز الثالث فيما فاز الوكرة القطري على النور السعودي (24-30) ليحتل المركز الخامس وهزم مس كرمان الايراني مضيف البطولة تي سبورتس الهندي (28-33) للحصول على المركز السابع.